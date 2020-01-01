Best Shorts ZIFF. Summer Edition: Фестиваль короткометражного кино состоится 23 июля
Запорожский международный кинофестиваль ZIFF за годы своего существования уже успел открыть миру десятки невероятно крутых короткометражных работ со всех уголков мира. Пришло время показать лучшие из них украинским кинозрителям!
В программе “Best Shorts ZIFF. Spring Edition” яркие, свежие и очень актуальные работы талантливых творцов из Франции, Италии, Испании, Китая, Австрии и Украины.
Приходи, вдохновляйся и влюбляйся в кино снова и снова!
- #1 Растение в вазе с ножками
Италия, 2018, мелодрама, драма, комедия, реж. Микро Бруззези, 14 мин. 59 с.
Дарио боится покидать помещение, поэтому живет там, где и работает - в цветочной лавке. Однако, однажды он согласился выполнить просьбу клиента и доставить цветы его девушке лично. Романтическая история оказалась не такой сладкой, как выглядела.
- #2 Порох
Франция, 2019, анимация, комедия, реж. Роман Форе, Натанаель Перрон, Леа Детрейн, Бенуа де Гейер Орта, Пей-Хуан Лин, Анн-Лизе Кубяк, 5 мин. 30 с.
Время чаепития! К сожалению, все ящики Филеаса пусты! Он решает поехать за чаем в Китай!
- #3 Гроб
Украина, 2019, драма, реж. Кадим Тарасов, 8 мин. 50 с.
Украинский экзистенциальный вестерн. Потеряв семью, старый Иван сходит с ума. Он разрисовывает лицо красками, надевает на голову шаманский головной убор с перьями, вынимает из рамок иконы. Иван собственными руками строит гроб и готовится к встрече со смертью. Однако, неожиданная встреча с бродячим черным псом меняет его планы.
- #4 Панды в тумане
Франция, 2018, анимация, комедия, реж. Хуан Родригес, Тьерри Гаранс, 2 мин. 12 с.
В мире осталось всего 1600 панд... и они делают все возможное для того, чтобы не вымереть!
- #5 Потерянные
Франция, 2018, комедия, драма, реж. Мария Кастиллехо Кармен, Маеле Гранд Босси, Элизабет Сильвейро, 13 мин. 36 с.
Супермаркет в конце дня. Пока несколько клиентов заканчивают свои покупки, в магазин проникает злоумышленник в капюшоне.
- #6 Пуповина
Украина, 2018, анимация, драма, реж. Александр Бубнов, 6 мин. 39 с.
Этот фильм о слепой материнской любви и чрезмерной опеке, которые не дают сыну перерасти в мужчину и делают его внутреннего ребенка навеки беспомощным.
- #7 Обычное дело
Испания, 2017, драма, реж. Дэвид Лара, 10 мин. 15 с.
Как обычно, Соня пьет кофе пока ждет дочь Паулу, но сегодня неожиданный визит нарушит ее повседневную жизнь.
- #8 Приключения в галерее
Китай, 2017, анимация, реж. Цзиньхань Тянь, 3 мин. 36 с.
Целый новый магический мир открылся перед маленькой девочкой, которая впервые посетила галерею вместе со своим отцом.
- #9 Картошка
Австрия, 2018, реж. Себастьян Дорингер, 1 мин. 7 с.
История о нетерпеливой картошке, которая не умеет ждать своей очереди.
- #10 Полноценная женщина
Испания, 2019, драма, реж. Церера Мачадо, 11 мин. 1 с.
Берта и Гюго - двое незнакомцев, которые встречаются в гостиничном номере. Ей 55, а ему 20. Разные поколения, разные переживания. На первый взгляд может показаться, что социальная пропасть разделяет их, но Берта и Гюго имеют много общего.
- #11 о28
Франция, 2019, анимация, комедия, реж. Оталия Кассе, Джеффруа Коллин, Луиза Грардель, Антуан Маршанд, Робин Мерле, Фабьен Мейран, 5 мин. 18 с.
В Лиссабоне немецкая супружеская пара садится на легендарный трамвай № 28, но что делать, когда тормоза отказывают и отправляют тебя в безумную гонку... с ребенком на борту.
BEST SHORTS ZIFF. SPRING EDITION: Список локаций
КИЕВ:
- с 23 июля в кинотеатре “Жовтень”
- с 23 июля в кинотеатре Синема Сити ТРЦ Ocean Plaza
ЗАПОРОЖЬЕ:
- с 23 июля в кинотеатре имени “Довженко”
ОДЕССА:
- с 23 июля в кинотеатре Синема Сити Fontan Sky Center
НИКОЛАЕВ:
- 30 июля в “Платформа MY ART”
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ:
- 1 августа в “Dobro”
ДНЕПР:
- 27 июля, 1 августа, 2 августа, 3 августа, 7 августа в Антикафе “Рыба Андрей”
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