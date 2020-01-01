Best Shorts ZIFF. Summer Edition: Фестиваль короткометражного кино состоится 23 июля

23 июля новейшие шедевры короткого метра покажут на больших экранах Украины!

Запорожский международный кинофестиваль ZIFF за годы своего существования уже успел открыть миру десятки невероятно крутых короткометражных работ со всех уголков мира. Пришло время показать лучшие из них украинским кинозрителям!

В программе “Best Shorts ZIFF. Spring Edition” яркие, свежие и очень актуальные работы талантливых творцов из Франции, Италии, Испании, Китая, Австрии и Украины.

Приходи, вдохновляйся и влюбляйся в кино снова и снова!

BEST SHORTS ZIFF. SPRING EDITION: ПРОГРАММА