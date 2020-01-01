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"Chica Bamboni": MOZGI выпустили горячий клип на трек, покоривший TikTok

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Смотрите клип на трек Chica Bamboni, который уже несколько недель разрывает TikTok!
"Chica Bamboni": MOZGI выпустили горячий клип на трек, покоривший TikTok
"Chica Bamboni": MOZGI выпустили горячий клип на трек, покоривший TikTok
скриншот из видео

Популярная украинская группа MOZGI порадовала поклонников выходом нового клипа. Музыканты во главе с рэпером Потапом презентовали горячее видео на нашумевший в Сети хит “Chica Bamboni“.

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Откровенный ролик был обнародован в четверг, 23 июля, на официальном ютуб-канале группы. В клипе  Потап, Позитив и Дядя Вадя предстали в образах дерзких ковбоев. Пикантности видео добавили обнаженные танцовщицы на высоких каблуках. Режиссером ролика выступил клипмейкер Алан Бадоев.

Отметим, что композиция  “Chica Bamboni“ стала популярной еще до выхода трека, благодаря флешмобу в TikTok, в которому приняли участие множество украинских и российских знаменитостей.

Ранее мы писали, что Потап стал первым хип-хоп исполнителем, получившим звание “Заслуженного артиста“.

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Теги: MOZGI
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Источник: Ivоna bigmir)net

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