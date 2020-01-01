Смотрите клип на трек Chica Bamboni, который уже несколько недель разрывает TikTok!

"Chica Bamboni": MOZGI выпустили горячий клип на трек, покоривший TikTok скриншот из видео

Популярная украинская группа MOZGI порадовала поклонников выходом нового клипа. Музыканты во главе с рэпером Потапом презентовали горячее видео на нашумевший в Сети хит “Chica Bamboni“.

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Откровенный ролик был обнародован в четверг, 23 июля, на официальном ютуб-канале группы. В клипе Потап, Позитив и Дядя Вадя предстали в образах дерзких ковбоев. Пикантности видео добавили обнаженные танцовщицы на высоких каблуках. Режиссером ролика выступил клипмейкер Алан Бадоев.

Отметим, что композиция “Chica Bamboni“ стала популярной еще до выхода трека, благодаря флешмобу в TikTok, в которому приняли участие множество украинских и российских знаменитостей.





Ранее мы писали, что Потап стал первым хип-хоп исполнителем, получившим звание “Заслуженного артиста“.

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