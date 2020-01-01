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Звана вечеря: что мы увидим в 1 выпуске

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Ужин по-королевски и за 9 копеек: что мы увидим в 1 выпуске шоу «Звана вечеря».
Звана вечеря: что мы увидим в 1 выпуске

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Кулинарные субботы на СТБ продолжаются! 25 июля в 19:00 стартует премьерный выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря». Четверо незнакомцев будут ходить друг к другу в гости, угощать любимыми блюдами, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя. Кто решит накормить гостей мухоморами, а кому и для чего понадобятся просроченные продукты – читайте в анонсе!

Героями первого выпуска станут: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя, ревизор Макс и потомственная травница Юлия.

Затюнингованная красотка и блогерша Настя планирует удивить гостей luxuryвечеринкой.

«Хочу угостить по-королевски»,– поделится намерениями девушка.

А вот скандальный ревизор Максим собирается на ужине сэкономить – для этого ему понадобятся просроченные конфискаты, купленные за копейки.

«За 9 копеек я купил красную рыбу, икру и колбасу»,– ошеломит признанием Максим.

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Эксцентричный фермер, экс-травести-дива, Артем планирует использовать в приготовлении блюд только натуральные ингредиенты. Среди деликатесов со двора будет один весьма неожиданный!

Окажется среди героев есть и веган – травница Юля. Ради победы девушка готова пойти на крайне опасные эксперименты…

«У меня будет шаманский ужин. Собираюсь использовать мухоморы», – поделится героиня.  

После трапезы конкуренты оценят еду, гостеприимство и концепцию вечера от 1 до 10. И в конце концов сами определят победителя, который получит денежный приз!

Смотрите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 25 июля, в 19:00 на СТБ!

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Теги: Звана вечеря, СТБ
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Источник: IVONA)bigmir.net

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