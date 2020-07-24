Живет ли певица Алена Винницкая со своим мужем?

Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях Пресс-служба

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3 августа в 9:30 на телеканале «Украина» стартует обновленная программа «Зірковий шлях». Накануне выхода нового сезона ведущая программы Алена Винницкая поделилась подробностями личной жизни в шоу «Ранок з Україною» в рубрике «Смачний ексклюзив».

Алена Винницкая рассказала, как изменилась ее жизнь с мужем.

«Я очень долго вообще ничего о себе не рассказывала. Но, с другой стороны, я понимаю, что публичный человек не может быть постоянно закрытым. Люди хотят видеть в тебе еще и человека, а не просто слушать твою музыку», – объяснила Алена Винницкая ведущей рубрики «Смачний ексклюзив» Марии Мельник.

Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях Пресс-служба

«Когда делаешь перерыв, то начинаешь смотреть на человека совсем другими глазами», – сказала Алена Винницкая.

Певица призналась, что расставание с мужем помогло иначе взглянуть на их дальнейшие отношения. Алена Винницкая и Сергей Большой уже много лет вместе, но пара решила сделать паузу, которая затянулась на 2,5 года.

И только недавно супруги дали себе второй шанс. Теперь пара снова живет вместе.

Смотрите новый сезон программы «Зірковий шлях» с 3 августа в эфире канала «Украина».

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