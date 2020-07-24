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Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях

Комментариев: 2
Живет ли певица Алена Винницкая со своим мужем?
Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях
Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях
Пресс-служба

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3 августа в 9:30 на телеканале «Украина» стартует обновленная программа «Зірковий шлях». Накануне выхода нового сезона ведущая программы Алена Винницкая поделилась подробностями личной жизни в шоу «Ранок з Україною» в рубрике «Смачний ексклюзив».

Алена Винницкая рассказала, как изменилась ее жизнь с мужем.

«Я очень долго вообще ничего о себе не рассказывала. Но, с другой стороны, я понимаю, что публичный человек не может быть постоянно закрытым. Люди хотят видеть в тебе еще и человека, а не просто слушать твою музыку», – объяснила Алена Винницкая ведущей рубрики «Смачний ексклюзив» Марии Мельник.

Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях
Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях
Пресс-служба
Певица призналась, что расставание с мужем помогло иначе взглянуть на их дальнейшие отношения. Алена Винницкая и Сергей Большой уже много лет вместе, но пара решила сделать паузу, которая затянулась на 2,5 года.

«Когда делаешь перерыв, то начинаешь смотреть на человека совсем другими глазами», – сказала Алена Винницкая.

И только недавно супруги дали себе второй шанс. Теперь пара снова живет вместе.

Смотрите новый сезон программы «Зірковий шлях» с 3 августа в эфире канала «Украина».

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Теги: Алена Винницкая, новости, Зірковий шлях
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.07.2020, 10:10
Оценка:  0
гость
А кто её жарил этих 2,5 года и куда можно поподробнее с картинками и видео по возможности?
ParisMA  (аноним)  24.07.2020, 09:03
Оценка:  +1
ParisMA
ох! Люди! это называется - не умеем вытсраивать отношения! Ведь не одиночили вдали друг от друга, просто наступали на одни и теже грабли, раз за разом ) ничего не получилось с другими вот и решили съехаться обратно, что б не одиночить)
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