Похудел на спор: Виталий Тыльный избавился от 30 килограммов

Виталий Тыльный похудел 30 килограммов: как ему это удалось? - фото Пресс-служба

Читай также: Экс-“ВИА Гра“ Анна Седокова в третий раз выходит замуж

У актеров «Вар'яти-шоу» (Новый канал) снова праздник! Сегодня все поздравления – Виталию Тыльному, который завершил полугодовой марафон похудения. Еще в начале января парень весил более 110 кг, а сейчас цифры на весах опустились ниже 83 килограммов. Кстати, решиться сбросить вес ему помог спор.

Мое похудение на 80% зависело от питания и на 10% – от тренировок, – говорит Виталий. – Я соблюдал диету и следил за тем, что ел.

Виталий Тыльный похудел 30 килограммов: как ему это удалось? - фото Пресс-служба

Это был ад, – говорит Виталий. – По две тренировки в день, четыре часа в зале, недоедание, нервы, срывы, застой в килограммах, опять нервы, ненависть к тренеру и к себе (улыбается). К счастью, этот период закончился неделю назад, когда цифры стали ниже 83 кг.

Парень признается, что последние три месяца для него были самыми тяжелыми.

Виталий Тыльный похудел 30 килограммов: как ему это удалось? - фото Пресс-служба

Поддержка – большая сила, – рассказывает Виталий. – Спасибо всем, кто писал добрые слова.

Актер говорит, что кроме тренировки и пари достичь желаемого результата ему помогли поклонники.

Виталий Тыльный похудел 30 килограммов: как ему это удалось? - фото Пресс-служба

Поднимите пятую точку с дивана, – говорит актер. – Чтобы результат не заставил себя ждать – выкладывайтесь на 200% с профессионалом. Все делайте изо всех сил. И это касается не только спорта. Я делал так и буду делать. Сейчас – минус 30 килограммов, но не останавливаюсь! Если мотивировал хотя бы одного – шесть месяцев работы прошли не зря!

Сегодня Виталий Тыльный дает совет всем тем, кто хочет достичь результата в похудении.

Напомним, ранее Седокова в красном бикини показала фигуру без фотошопа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.