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Олег Винник предлагает провести утро вместе

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Олег Винник: Компания имеет значение для настроения на целый день.
Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Пресс-служба

Во вторник, 21 июля, популярный артист Олег Винник станет звездным соведущим программы «Ранок з Україною» на канале «Украина». Вместе с Марией Мельник и Григорием Германом он будет рассказывать украинцам актуальные новости и заряжать энергией на целый день.

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Утренний прямой эфир канала «Украина» стартует в 6:30, поэтому его ведущим приходится просыпаться около 5-ти утра. Но ранними подъемами Олега не испугаешь, ведь он привык по ночам трудиться над новыми песнями в студии.

«В последнее время я привык встречать рассвет, работая в студии до утра. Но почему бы не нарушить традицию и не начать утро вместе с вами? Компания имеет значение для настроения на целый день!» – отметил Олег Винник.

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Пресс-служба
Бодрое настроение на целый день также обеспечат энергичные ведущие программы «Ранок з Україною» Мария Мельник и Григорий Герман. Зрители канала «Украина» узнают море интересной информации, полезных советов и звездных новостей.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

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Теги: Олег Винник, Ранок з Україною, новости
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Источник: IVONA)bigmir.net

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