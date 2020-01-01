Голливуд купил украинский фильм "Let it Snow": Первый трейлер ленты

Американский дистрибьютор приобрел права на картину украинского режиссера Станислава Капралова.

В конце июня стало известно, что американская медиакомпания Lionsgate приобрела права на картину “Let it snow“ украинского режиссера Станислава Капралова. Триллер был создан в копродукции Украины с США и Испанией.

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А в воскресенье, 19 июля, в Сети показали первый трейлер предстоящей картины, где главную роль сыграла голливудская звезда украинского происхождения Иванна Сахно. Ролик появился на официальном ютуб-канале украинской киностудии киностудии Solar Media Entertainment.

По сюжету ленты, среди зимних гор сноубордистку Мию преследует черный снегоход с безликим наездником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а, подобно драматургу, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу. “Let it snow“ выйдет на VOD-платформах 22 сентября.

Ранее сообщалось, что в Киеве начались съемки комедии “Янтарные копы“.

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