Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тараканы и грязные поверхности: "Ревизор" узнали, как готовят харьковским студентам

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Программа «Ревизор» выйдет 20 июля в 19:00 на Новом канале.

Тараканы и грязные поверхности:
Тараканы и грязные поверхности: "Ревизор" узнали, как готовят харьковским студентам
Пресс-служба

Читай также: "Забрали паспорт и угрожали": Ведущий "Тайный агент" попал в рабство в Египте

Ведущая Нового канала провела ревизию столовой одного из крупнейших вузов страны

Первый город, который оказался под прицелом «Ревизора» (Новый канал) Юлии Панковой, – Харьков. Ведущая вооружилась арсеналом приборов, помогающих проводить ревизии, и отправилась на проверку столовой Харьковского политехнического института.

Интересно было узнать, чем кормят студентов в одном из крупнейших университетов страны, – говорит Юля. – К столовым я отношусь по-особенному, ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовит.

Тараканы и грязные поверхности:
Тараканы и грязные поверхности: "Ревизор" узнали, как готовят харьковским студентам
Пресс-служба

Читай также: "Как барби": Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом

Столовая харьковского КПИ привлекает ароматом свежих булочек и большим ассортиментом блюд по демократичным ценам. Кстати, питаться здесь могут не только студенты, но и все харьковчане. Вход на территорию отрыт.

Приятно, что заведение такое гостеприимное, – говорит ведущая. – Но условия, в которых готовятся блюда, опасны для здоровья человека. Я с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения поверхностей, проверила столешницу с пирожками. При норме до 30 единиц устройство показало более 3 тысяч. Представьте, сколько там микробов.

Тараканы и грязные поверхности:
Тараканы и грязные поверхности: "Ревизор" узнали, как готовят харьковским студентам
Пресс-служба

Тараканы и грязные поверхности:
Тараканы и грязные поверхности: "Ревизор" узнали, как готовят харьковским студентам
Пресс-служба

Ведущая обнаружила, что повара смазывают пирожки не кондитерской кисточкой, а грязной и вонючей тряпкой. Словом, настоящий рассадник инфекции. А еще работники заведения не соблюдают правила хранения продуктов. Готовые блюда оставляют возле немытых овощей. В холодильнике беспорядок, а за ним бегают тараканы!

Тараканы и грязные поверхности:
Тараканы и грязные поверхности: "Ревизор" узнали, как готовят харьковским студентам
Пресс-служба

Решится ли Юля после всего увиденного попробовать блюда, приготовленные на этой кухне? 

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала откровенное фото. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ревизор, Харьков, кафе, общепит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь