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BAFTA TV: Сериал "Чернобыль" стал лидером по количеству статуэток телепремии

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Один из самых популярных сериалов получил семь наград телевизионной премии BAFTA TV.
BAFTA TV: Сериал "Чернобыль" стал лидером по количеству статуэток телепремии
скриншот из видео

Американско-британский сериал “Чернобыль“ получил семь статуэток BAFTA TV 2020. Об этом сообщается на официальном сайте телевизионной британской премии.

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Так, сериал телеканала НВО выиграл в номинациях: лучший дизайн костюмов и декораций, лучший оригинальная музыка, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучший звук и лучшая работа художников. 

Отметим, что первую часть победителей премии огласили 17 июля. А лучших актеров, телеведущих и телепрограммы организаторы премии BAFTA TV Awards назовут 31 июля.

Напомним, ранее ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале “Чернобыль“.

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Теги: BAFTA TV 2020, Чернобыль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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