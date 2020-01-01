BAFTA TV: Сериал "Чернобыль" стал лидером по количеству статуэток телепремии

Один из самых популярных сериалов получил семь наград телевизионной премии BAFTA TV.

Американско-британский сериал “Чернобыль“ получил семь статуэток BAFTA TV 2020. Об этом сообщается на официальном сайте телевизионной британской премии.

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Так, сериал телеканала НВО выиграл в номинациях: лучший дизайн костюмов и декораций, лучший оригинальная музыка, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучший звук и лучшая работа художников.

Отметим, что первую часть победителей премии огласили 17 июля. А лучших актеров, телеведущих и телепрограммы организаторы премии BAFTA TV Awards назовут 31 июля.

Напомним, ранее ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале “Чернобыль“.

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