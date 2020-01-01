В Киеве начались съемки комедии "Янтарные копы"

Премьера фильма запланирована на февраль 2021 года.

15 июля в Киеве начались съемки полнометражной комедии “Янтарные копи“. По традиции, в первый съемочный день состоялось торжественное разбитие тарелки.

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“Янтарные копы“ – это украинская комедия, которая стала одним из победителей Одиннадцатого питчинга проектов Госкино и получила финансирование от государства.

На торжественном мероприятии фильм представляли продюсеры – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев и руководитель студии “Мамахохотала“ Иван Мелашенко, Председатель государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук, режиссер фильма Алина Бухтиярова и актеры фильма – Евгений Янович, Олег Маслюк, Алина Паш, Дарья Петрожицкая, Александр Рудинский, Андрей Бурым, Алиса Тункевич.

“Впервые две государственные структуры – Госкино и Нацполиция – вместе присоединились к такому культурному проекту. Этот фильм будет началом творчества, в которой будет показано героизм наших украинских полицейских. История храбрости и самоотдачи, которые есть в реальной жизни, но которые мы, к сожалению, не всегда видим, будет воплощена на большом экране. Фильм “Янтарные копы“ позволит увидеть, как наши полицейские нас защищают и с какими трудностями им приходится сталкиваться“, – председатель Госкино Украины Марина Кудерчук.

"Янтарные копы" Пресс-служба

“Прежде всего, очень благодарен Госкино, Нацполиции и Академии внутренних дел за поддержку проекта. Наши главные актеры – Женя Янович и Олег Маслюк – с помощью Нацполиции научились правильно обращаться с оружием, погрузились в реальную атмосферу подготовки полицейских, прошли курс “молодого бойца“. В нашей комедии кроме приключений и юмора заложено важную социальную составляющую. Очень хочется, чтобы нашу полицию уважали и понимали, насколько непростой является служба. Мы попробуем внести свой вклад в хороший и правильный имидж полиции“, – продюсер ленты Иван Букреев.

"Янтарные копы" Пресс-служба

“Всем известны популярные фильмы о полицейских, французская комедия “Такси“, американская “Полицейская академия“, “Плохие парни“ и другие. Мы же решили создать по-настоящему украинское кино об украинских полицейских. Хотим реализовать культовую ленту, которую будут цитировать и восхищаться. Считаю, что Украине нужно больше фильмов, в которых правда и справедливость побеждают, и наши “Янтарные копы“ – именно такая лента“, – продюсер Иван Мелашенко.

"Янтарные копы" Пресс-служба

Под аккомпанемент оркестра Национальной академии внутренних дел Украины создатели фильма и актеры рассказали, что приложат усилия, чтобы сделать смешную комедию, которую захочется посмотреть не один раз.

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“Янтарные копы“ – это проект, снятый по заказу телеканала НЛО TV, производства Кинокомпании ООО “КиноХит Ю Ей“, при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, медиа-холдинга “Медиа Группа Украина“, телеканалов “Украина“ и НЛО TV, студии “Мамахохотала“ и технически-консультационной поддержке Национальной полиции Украины, Национальной академии внутренних дел Украины.

"Янтарные копы" Пресс-служба

По сюжету, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Все шло по плану, но журналисты застали Максима во время дежурства с напарницей в неуставной ситуации. За это Максима переводят из Киева в поселок глубоко в житомирских лесах. Там он и его новый напарник Богдан (Олег Маслюк) переходят дорогу янтарной мафии.

"Янтарные копы" Пресс-служба

Сможет ли Максим найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного Янтарного Барона? И что должен сделать обычный патрульный, чтобы любимая его простила?

Премьера фильма запланирована на февраль 2021 года.

В главных ролях: Евгений Янович, Олег Маслюк, Дарья Петрожицкая, Алина Паш

"Янтарные копы" Пресс-служба

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В ролях: Андрей Бурым, Александр Рудинский, Владимир Кравчук, Алиса Тункевич, Игорь Портянко, Виталина Библив, Сергей Булин, Евгений Черников, Лилия Цвеликова, Нина Набока, Александр Логинов, Сергей Кияшко, Сергей Журавлев, Яша Кучеревский, Александр Ярема, Ярослав Безкоровайный Полина Ткач, Владислав Гончаров, Владимир Захарченко, Андрей Малинович, Сергей Бережко, Валерий Пасечник

"Янтарные копы" Пресс-служба

Продюсеры: Иван Букреев, Иван Мелашенко

Режиссер-постановщик: Алина Бухтиярова

Второй режиссер: Александр Ковбасинский

Исполнительный продюсер: Андрей Гупало

Оператор-постановщик: Тимофей Аврамчук

Второй оператор: Максим Дорошенко

Авторы сценария: Иван Мелашенко, Роман Грищук

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