Ирина Билык появилась на публике с семьей
Певица Ирина Билык с семьей пришла на концерт "Світського життя".
Читай также: Тина Кароль показала, как носить брючный костюм
Певица Ирина Билык редко публикует семейные фото и практически не рассказывает о личной жизни. Но бывают исключения. Концерт, по случаю 15-летия “Светской жизни“, Ирина решила посетить со своими родными, тем самым удивив весь украинский шоу-бизнес.
На празднование 50-летняя звезда облачилась в черную шляпу и красный плащ, Табриз – белую футболку с принтом и джинсы, Глеб надел рубашку и белые брюки, а его невеста – бордовое платье с черным корсетом.
“Были рады поздравить Катю Осадчую с юбилеем Светской жизни. А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?“ - написала Ирина Билык.
Ранее Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!