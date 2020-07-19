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Ирина Билык появилась на публике с семьей

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Певица Ирина Билык с семьей пришла на концерт "Світського життя".
Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык редко публикует семейные фото и практически не рассказывает о личной жизни. Но бывают исключения. Концерт, по случаю 15-летия “Светской жизни“, Ирина решила посетить со своими родными, тем самым удивив весь украинский шоу-бизнес.

На празднование 50-летняя звезда облачилась в черную шляпу и красный плащ, Табриз – белую футболку с принтом и джинсы, Глеб надел рубашку и белые брюки, а его невеста – бордовое платье с черным корсетом. 

“Были рады поздравить Катю Осадчую с юбилеем Светской жизни. А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?“ - написала Ирина Билык. 

Ирина Билык появилась на публике с семьей
Ирина Билык появилась на публике с семьей
instagram.com/bilyk_iryna
Как вам образ артистки? Ждем ваших комментариев! 

Ранее Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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Теги: Ирина Билык, дети звезд, личная жизнь звезд, Світське життя
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.07.2020, 18:58
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ИРИШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
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