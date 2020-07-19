Певица Ирина Билык с семьей пришла на концерт "Світського життя".

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Певица Ирина Билык редко публикует семейные фото и практически не рассказывает о личной жизни. Но бывают исключения. Концерт, по случаю 15-летия “Светской жизни“, Ирина решила посетить со своими родными, тем самым удивив весь украинский шоу-бизнес.

На празднование 50-летняя звезда облачилась в черную шляпу и красный плащ, Табриз – белую футболку с принтом и джинсы, Глеб надел рубашку и белые брюки, а его невеста – бордовое платье с черным корсетом.

“Были рады поздравить Катю Осадчую с юбилеем Светской жизни. А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?“ - написала Ирина Билык.

Ирина Билык появилась на публике с семьей instagram.com/bilyk_iryna

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