Ирина Билык показала своих сыновей
Певица вышла в свет со своими детьми.
Читай также: Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием
Ирина Билык редко появляется на публике со своими детьми. Напомним, что звезда воспитывает 4-го Табриза и 21-летнего Глеба. Так, накануне звездное семейство пришло поздравить Катю Осадчую с юбилеем ее программы "Світське життя". В Инстаграм-профиле Билык появилось фото с этого мероприятия.
Для торжества 50-летняя Ирина выбрала красный плащ. Она дополнила свой образ черной шляпой и крупным ожерельем.
Примечательно, что старший сын певицы - Глеб был в сопровождении своей девушки Алисы, которая впечатлила публику платьем с пышной юбкой и розовыми волосами.
А недавно мы писали, что Ирина Билык высказалась о получении государственной награды.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!