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Ирина Билык показала своих сыновей

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Певица вышла в свет со своими детьми.
Ирина Билык показала своих сыновей
Ирина Билык показала своих сыновей
ivona bigmir)net

Читай также: Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием

Ирина Билык редко появляется на публике со своими детьми. Напомним, что звезда воспитывает 4-го Табриза и 21-летнего Глеба. Так, накануне звездное семейство пришло поздравить Катю Осадчую с юбилеем ее программы "Світське життя". В Инстаграм-профиле Билык появилось фото с этого мероприятия.

Для торжества 50-летняя Ирина выбрала красный плащ. Она дополнила свой образ черной шляпой и крупным ожерельем. 

Примечательно, что старший сын певицы - Глеб был в сопровождении своей девушки Алисы, которая впечатлила публику платьем с пышной юбкой и розовыми волосами.

А недавно мы писали, что Ирина Билык высказалась о получении государственной награды.

 

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Теги: Ирина Билык, певица, дети звезд
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гость  (аноним)  19.07.2020, 18:58
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