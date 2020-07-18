Ирина Билык показала своих сыновей

Певица вышла в свет со своими детьми.

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Ирина Билык редко появляется на публике со своими детьми. Напомним, что звезда воспитывает 4-го Табриза и 21-летнего Глеба. Так, накануне звездное семейство пришло поздравить Катю Осадчую с юбилеем ее программы "Світське життя". В Инстаграм-профиле Билык появилось фото с этого мероприятия.

Для торжества 50-летняя Ирина выбрала красный плащ. Она дополнила свой образ черной шляпой и крупным ожерельем.

Примечательно, что старший сын певицы - Глеб был в сопровождении своей девушки Алисы, которая впечатлила публику платьем с пышной юбкой и розовыми волосами.

А недавно мы писали, что Ирина Билык высказалась о получении государственной награды.