Тина Кароль показала, как носить брючный костюм
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Украинская певица Тина Кароль доказала, что может выглядеть женственно не только в платье, но и в брючном костюме. Артистка продемонстрировала стильный образ на мероприятии, посвященном празднованию 15 дня рождения программы «Світське життя».
Фотография, на которой Кароль запечатлена в модном наряде была опубликована в фан-аккаунте народной любимицы в Инстаграм.
Тина Кароль на красной дорожке в честь 15 дня рождения программы «Світське життя». По случаю праздника на одной сцене собрались любимые украинские артисты, а началось грандиозное шоу с красной дорожки в невероятной локации – среди Национального ботанического сада имени Гришко. #тинакароль
Тина сочетала костюм с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, красивой укладкой и красной помадой.
Напомним, что недавно Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде.
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