Тина Кароль показала, как носить брючный костюм

Певица очаровала поклонников стильным луком.

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Украинская певица Тина Кароль доказала, что может выглядеть женственно не только в платье, но и в брючном костюме. Артистка продемонстрировала стильный образ на мероприятии, посвященном празднованию 15 дня рождения программы «Світське життя».

Фотография, на которой Кароль запечатлена в модном наряде была опубликована в фан-аккаунте народной любимицы в Инстаграм.

Тина сочетала костюм с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, красивой укладкой и красной помадой.

Напомним, что недавно Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде.