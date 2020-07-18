Ева Лонгория впечатлила Сеть фигурой в бикини

45-летняя актриса опубликовала снимок с отдыха.

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Актриса Ева Лонгория восхитила Сеть свежим снимком в купальнике. Новое фото появилось на страничке актрисы в Инстаграм. В кадре Ева, которая в этом году отпраздновала 45-летие, позирует у бассейна на фоне моря и пляжа.

Звезда “Отчаянных домохозяек“ продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

Благодаря активному образу жизни звездная мама Лонгория выглядит подтянутой и энергичной. Напомним, что в 2018 году она родила сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон.

Ранее Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.