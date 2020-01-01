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Звезду Болливуда Айшварию Рай госпитализировали с коронавирусом

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Вместе с актрисой в больницу попала и ее дочь.
Звезду Болливуда Айшварию Рай госпитализировали с коронавирусом
Звезду Болливуда Айшварию Рай госпитализировали с коронавирусом
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На днях у 46-летней Айшварии Рай и ее 8-летней дочери Аарадхии был диагностирован коронавирус. Спустя некоторое время знаменитую актрису и “Мисс мира-1994“ госпитализировали с осложнениями.

Как сообщает CNN, Айшвария и Аарадхия, в которых сначала болезнь протекала бессимптомно, были срочно доставлены в одну из больниц в Мумбаи, из-за того, что у них начались проблемы с дыханием.

Ранее муж актрисы Абхишек Баччан и ее свекор Амитабх Баччан, которые также являются известными индийскими актерами, были госпитализированы с коронавирусом в то же медицинское учреждение.

Ранее мы писали, что жена президента Украины Елена Зеленская поборола коронавирус.

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Теги: Айшвария Рай, актриса, коронавирус
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