Стало известно, кто одержал победу в шоу МастерШеф. Профессионалы-2.

Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2 Пресс-служба

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18 июля, в субботу, в 19:00 на телеканале СТБ состоялся финальный 21 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы». Среди финалистов – Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков.

Чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам нужно было преодолеть еще одно испытание.

По результатам финального кулинарного конкурса Давид и Владислав покинули проект.

В суперфинал попали Эдуард, Александр и Евгений. Участники готовили по три своих блюда (закуска, основное блюдо и десерт), которые должны были показать их профессиональный уровень.

Жюри Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво высоко оценили мастерство кулинаров и назвали лучшее блюдо и лучшего шеф-повара второго сезона шоу.

Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2 Пресс-служба СТБ

Победителем «Мастер Шеф. Профессионалы»-2 стал

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