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Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2

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Стало известно, кто одержал победу в шоу МастерШеф. Профессионалы-2.
Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2
Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2
Пресс-служба

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18 июля, в субботу, в 19:00 на телеканале СТБ состоялся финальный 21 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы». Среди финалистов – Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков.

Чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам нужно было преодолеть еще одно испытание.

По результатам финального кулинарного конкурса Давид и Владислав покинули проект.

В суперфинал попали  Эдуард, Александр и Евгений. Участники готовили по три своих блюда (закуска, основное блюдо и десерт), которые должны были показать их профессиональный уровень.

Жюри Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво высоко оценили мастерство кулинаров и назвали лучшее блюдо и лучшего шеф-повара второго сезона шоу.

Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2
Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2
Пресс-служба СТБ
Победителем «Мастер Шеф. Профессионалы»-2 стал Евгений Грибеник.

Ранее мы писали, что Яна Шамаева вспомнила, как работала под супермаркетом.

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Теги: МастерШеф. Профессионалы-2, Евгений Гребеник, МастерШеф, телешоу
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Источник: IVONA)bigmir.net

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