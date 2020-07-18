Кто стал победителем шоу МастерШеф. Профессионалы-2
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18 июля, в субботу, в 19:00 на телеканале СТБ состоялся финальный 21 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы». Среди финалистов – Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков.
Чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам нужно было преодолеть еще одно испытание.
По результатам финального кулинарного конкурса Давид и Владислав покинули проект.
В суперфинал попали Эдуард, Александр и Евгений. Участники готовили по три своих блюда (закуска, основное блюдо и десерт), которые должны были показать их профессиональный уровень.
Жюри Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво высоко оценили мастерство кулинаров и назвали лучшее блюдо и лучшего шеф-повара второго сезона шоу.
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