С 20 по 24 июля в 22:00 телезрители «Интера» будут следить за главными событиями Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», самое важное из которых – конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020».

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В этом году в вокальном состязании примут участие молодые таланты из 18 стран мира. Украину представит певица Элина Иващенко, за плечами которой победы на различных конкурсах и талант-шоу. Девушка признается, что участвовать в «Славянском базаре» для нее особенно ответственно, ведь здесь она представляет не только себя как артиста, но и свою страну. Поэтому к подготовке Элина подошла очень серьезно. Чем будет удивлять наша конкурсантка?

Песни. Самое главное на любом вокальном конкурсе – правильно выбрать произведения, с которыми ты выступишь перед жюри и зрителями. «По регламенту фестиваля каждый участник должен исполнить две конкурсные песни: на родном языке и международный хит, – рассказывает Элина. – У меня всегда была мечта выступить на сцене с украинской народной песней «Ой, у вишневому саду», но ни на одном телевизионном проекте не было такой возможности. И вот судьба преподнесла такой шанс, тем более исполнять ее я буду для международной аудитории. С выбором мирового хита долгих споров тоже не вели: остановились на песне Listen певицы Beyoncе. С ней в 2018 году мне удалось завоевать Гран-при «Черноморских игр». Надеюсь, она мне принесет успех и на «Славянском базаре – 2020».

Славянский базар-2020: как готовится к конкурсу представительница от Украины Элина Иващенко? Встречают, как известно, по одежке. На витебскую сцену Элина Иващенко выйдет в костюмах от украинских стилистов. «Наряд для первого конкурсного дня был специально разработан украинским брендом этнической одежды, – рассказывает певица. – А второй образ подготовили стилисты Ольга Ипатова, Виктория Айтуганова и Ирина Дронова. С этой командой мы работали во время Нацотбора на «Евровидение». Очень надеюсь, что зрители оценят мои образы».

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Дружелюбный настрой. По отношению к своим соперникам из разных стран Элина настроена дружелюбно. Она подчеркивает, что музыкальный конкурс не должен напоминать поле боя, это большой международный праздник музыки, который позволяет познакомиться с большим количеством творческих людей из разных уголков мира: «Никого не хочу называть конкурентами, все конкурсанты – единомышленники. Каждый из нас фонтанирует музыкой, и у нас одна цель – достойно представить свою страну на «Славянском базаре в Витебске». Уверена, что все участники самобытные и каждый найдет своего слушателя».

Славянский базар-2020: как готовится к конкурсу представительница от Украины Элина Иващенко? Девушка уверена, что залог победы – кропотливая работа. И подчеркивает, что не собирается доверять свою удачу случаю, поэтому никаких амулетов или счастливых ритуалов у нее нет: «Я не ношу с собой на удачу лунный камень или прах марсианина (улыбается). Поэтому рассчитываю только на свои силы и поддержку близких. А на конкурсе буду выкладываться на полную».

Ну что ж, пожелаем Элине Иващенко успеха на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»! А мы все вместе будем болеть за украинскую певицу у телеэкранов. Наша поддержка для нее очень важна.

Не пропустите! Трансляции главных событий «Славянского базара – 2020» – с 20 по 24 июля в 22:00 на «Интере».

Напомним, ранее стало известно, что экс-солистка ВИА Гры приняла участие в новом сезоне “Танців з зірками“.

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