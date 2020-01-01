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"Ржу над сексистскими соображениями": Jerry Heil написала саундтрек для веб-сериала FAKE

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Артистка высмеяла тему инста-зависимости в сингле #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE на Новом канале .

Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Пресс-служба

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Украинская певица Jerry Heil представила новую песню #БЛОГЕР, которая стала саундтреком для веб-сериала FAKE. В ней артистка честно рассказала о своей зависимости от Instagram и обсмеяла всех, кто живет в фейковом мире.

С одной стороны, #БЛОГЕР – высмеивание людей, которые живут для инсты, - рассказала Новому каналу Jerry Heil. – Это не обязательно блогеры! Могут быть люди, которые насмотрелись на лакшери-картинки и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны – это высмеивание стереотипа – ведь я как блогер знаю эту кухню изнутри. И знаю, что не все блогеры такие. Многих действительно не стыдно назвать инфлюенсерами! Эти люди влияют и на положительные изменения в мире. Это – современные представители СМИ. И многие из них заботятся о последствиях своих поступков. Поэтому текст #БЛОГЕР нельзя воспринимать написанным черным по белому. Это стеб моим голосом, но не от моего имени. Я ржу над зависимостью, которая есть и у меня есть. Я смеюсь над желанием получить новый телефон ради признания.

Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Пресс-служба

Оказывается, что трек #БЛОГЕР Jerry Heil написала еще два года назад. Именно с него и началась карьера певицы как автора собственных песен. До этого девушка записывала успешные каверы на известные хиты. Ее подписчики в социальных сетях были в восторге от них, а вот YouTube решил прикрыть ее творчество.

Я написала текст в знаковый для себя день – день, когда мой YouTube-канал удалили. Тогда мне пообещали закрыть канал, если я не оплачу штраф за исполнение каверов (это оказалось нелегальным). Я загуглила Jerry Heil, и канал больше не отображался в поиске. Я вводила прямо в YouTube, меняла раскладку – ничего. Канала больше не существовало. Представьте мое состояние. Несколько лет я не получала ни цента за каверы – просто делала это, потому что люблю. Мне пришлось попрощаться с 200-ми видео, – с сожалением говорит певица.

Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Пресс-служба

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Но без поддержки девушка не осталась. Ее подписчики и близкая подруга вдохновили творить свое.

Меня поддерживала подруга Оля Боравлева, которая стала в тот вечер моей музой, а затем – коучем! Она, как тысячи подписчиков в тот день, которые поддерживали меня морально и даже начали собирать сумму на выплату штрафа, сказала: «Это знак. Надо делать СВОЮ музыку!» И добавила, что музыка эта должна быть злободневной, цеплять. «Что ты хотела сказать своими предыдущими песнями?» У меня не было ответа. Я писала их, потому что просто чувствовала что-то, без причины и четкой цели. «А напиши трек о блогере!» Я почувствовала, как в ее голосе появилась искра – то же самое почувствовала у себя в груди. Как будто это был спасательный круг, за который можно ухватиться, чтобы не утонуть в своих слезах и не погрязнуть в депрессии. И я написала! Сразу же! На часах было около двух ночи. Через пять минут текст был готов, – вспоминает Jerry Heil.

Саундтрек #БЛОГЕР создан в виде рэпа, что очень необычно для Jerry Heil. Также это ее первый сингл на русском языке. В песне девушка вспоминает российских блогеров-миллионников.

Почему на русском, догадываюсь: Леля говорит на русском. Весь день я была в контакте только с ней. Не знаю, почему именно такие имена в куплетах – возможно, мы с Лелей говорили о них перед этим, возможно, она ставила их мне в чем-то в пример. Не знаю, почему не спела, а (да простят мне все рэперы на этой планете) зачитала, – просто почувствовала. Трек создан на эмоциях и ощущениях, – с теплотой рассказывает певица.

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Возможно, трек #БЛОГЕР так бы и не услышал никто, кроме друзей Jerry Heil, если бы не Новый канал. Загоревшись идеей выпустить свой первый комедийный сериал об инсталайф, создатели FAKE искали легкий и ритмичный трек с правильным социальным посылом. Важно понимать, что нужно жить настоящей жизнью каждый день и быть собой, а не казаться кем-то другим в фильтрах Instagram.

Несколько недель пыталась записать его в студии, но именно те люди не могли воспроизвести саунд, который я наметила в голове. И тогда я охладела. А дальше – испугалась за реакцию на язык. И все. Так трек пролежал «в столе» около двух лет. И вот мне пишут с Нового канала, нужен трек о блогере. Сердце сразу екнуло. Я попросила ТЗ: перечень болезненных тем, которые должны быть упомянуты в песне. Присылают! А там – чуть ли не слово в слово все, о чем я написала в треке #БЛОГЕР. Сердце забилось, как сумасшедшее! Стало ясно, почему песня не должна была выйти тогда, почему сразу не получалось. Она ждала этого момента. Новый канал спросил меня, сменю ли я язык трека. Ответила, что нет. Он был созданным таким. Для себя решила, что это дань тому чудесному дню, когда удаление канала разделило мою жизнь на до и после, открыло мне дорогу к себе и заставило писать СВОЕ, – говорит Jerry Heil.

Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-сериала FAKE
Пресс-служба

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Jerry Heil не боится высмеивать инстаграмеров, потому что не скрывает, что и сама этим грешит. Но артистка уверена, что социальные сети можно использовать и для хороших целей. Только нам выбирать, как относиться к Instagram и строить свое «я» в его реалиях.

Я ржу над бессознательными сексистскими соображениями многих: мол, вот была бы у меня грудь больше, как у Насти Ивлеевой, и ноги длиннее, как у Регины Тодоренко, – тогда бы я имела успех! Или тогда бы была достойна парня «уровня» Елджея. У человека развивается чувство неполноценности – пустота, которую он либо начинает наполнять вещами, либо пытается исправить операциями, либо выбирает путь наименьшего сопротивления: спиться и депрессировать. Хотя на самом деле красивые картинки могли бы стать мотивацией! Только перед этим нужно спросить себя, действительно ли ты хочешь именно этого. А когда достигаешь – уделить время, чтобы покайфовать от полученного. А «Гоняться за счастьем – бесполезно, ты обрекаешь себя вечно бегать со сжатыми кулаками» – цитата из фильма «100 вещей и ничего лишнего». Сейчас основной тренд – искренность и естественность. Хочешь популярности, а живешь в деревне? Ну и супер. Бери любой телефон и просто показывай свою НАСТОЯЩУЮ жизнь. Спаси всех! Разбавь эту сладкую картинку трушностью, пока нас не стошнило, – вдохновляет певица.

Не пропусти премьеру веб-сериала FAKE 27 июля на YouTube Нового канала! «Потому что я блогер»

Послушать саундтрек к сериалу FAKE можно здесь: 

Ранее мы писали, что Яна Шамаева вспомнила, как работала под супермаркетом.

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Теги: Jerry Heil, премьера песни
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Источник: IVONA)bigmir.net

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