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Акушерка: почему стоит посмотреть сериал

Спецтема: ТВ и телешоу
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Акушерка на СТБ — это не просто сериал про врачей, он про отношения.

Акушерка: почему стоит посмотреть сериал
Акушерка: почему стоит посмотреть сериал
Пресс-служба

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С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит медицинская драма “Акушерка”. Мы собрали ТОП-4 причины, почему стоит посмотреть 12-серийную историю с Фатимой Горбенко в главной роли.

Сериал подарит зрителям колоссальный объем эмоций и покажет не привычную идеальную картинку о счастье материнства. Картина посвящена сложности выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет. Это не просто сериал про врачей, он про отношения.

“Акушерка” на СТБ является адаптацией одноименного американского фильма 2001 года, главную роль в котором сыграла Сисси Спейсек. В украинской версии сериал состоит из 12 эпизодов.

Акушерка: почему стоит посмотреть сериал
Акушерка: почему стоит посмотреть сериал
Пресс-служба

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Сильный актерский состав проекта. Главную роль — главврача роддома Татьяну Скворцову — исполнила звезда “Крепостной”, известная украинская актриса Фатима Горбенко. Также в сериале задействованы Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан. 

Съемки сериала проходили в реальных действующих больницах, медицинских учреждениях, а также в суде. Настоящие локации помогут зрителям еще больше погрузиться в сложную атмосферу врачебных историй и человеческих отношений.

Акушерка: почему стоит посмотреть сериал
Акушерка: почему стоит посмотреть сериал
Пресс-служба

Смотрите заключительные серии “Акушерки” в понедельник и вторник в 20:15 на СТБ!

Напомним, ранее стало известно, что экс-солистка ВИА Гры приняла участие в новом сезоне “Танців з зірками“.

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Теги: Акушерка, Фатима Горбенко, сериалы, СТБ
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Источник: Ivоna bigmir)net

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