Дженнифер Энистон станет крестной матерью первенца Кэти Перри - СМИ

Кэти Перри и Орландо Блум выбрали звезду "Друзей" крестной мамой для будущего ребенка.

Совсем скоро известная американская исполнительница Кэти Перри и британский актер Орландо Блум станут родители. А на днях стало известно, что звездная пара уже определилась с крестной матерью для будущего ребенка.

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Как пишут британские СМИ со ссылкой на инсайдеров, крестит первенца Перри будет ее давняя подруга, американская актриса Дженнифер Энистон. Сообщается, что звезда сериала “Друзья“ даже прослезилась, получив такое предложение.

Отметим, что у Энистон уже есть подобный “опыт“. Она является крестной матерью 16-летней Коко Аркетт, дочери коллеги по сериалу “Друзья“ Кортни Кокс.

Дженнифер Энистон станет крестной матерью первенца Кэти Перри скриншот

Напомним, ранее Дженнифер Энистон без макияжа запостила эмоциональное обращение к фанам.

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