Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести

Спасатели допускают, что тело актрисы никогда не найдут.

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8 июля звезда сериала “Хор“ Ная Ривера вместе со своим четырехлетним сыном Джози арендовала лодку и отправилась на водную прогулку по озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. Спустя несколько часов мальчик был обнаружен в лодке один. Его 33-летняя мама исчезла, пишут западные СМИ.

К поискам актрисы подключены были подключены команда водолазов, вертолеты и беспилотники. Сын Наи Риверы рассказал полиции, что его мама уплыла купаться и не вернулась.



Сержант Кевин Донохью из офиса шерифа округа Вентура ответил на вопросы журналистов о ходе поисковой операции. Он сообщил, что тело знаменитости могут не найти.

Все зависит от обстоятельств. Если она запуталась под водой, то ее тело может никогда не всплыть. Мы не знаем, - ответил Донохью.

Накануне прогулки Ная опубликовала в Инстаграм фотографию с сыном с подписью “Только мы вдвоем“.

Недавно украинская актриса Ксения Мишина призналась, общается ли ее 8-летний сын со своим отцом.

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