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Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести

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Спасатели допускают, что тело актрисы никогда не найдут.
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести
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8 июля звезда сериала “Хор“ Ная Ривера вместе со своим четырехлетним сыном Джози арендовала лодку и отправилась на водную прогулку по озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. Спустя несколько часов мальчик был обнаружен в лодке один. Его 33-летняя мама исчезла, пишут западные СМИ.

К поискам актрисы подключены были подключены команда водолазов, вертолеты и беспилотники. Сын Наи Риверы рассказал полиции, что его мама уплыла купаться и не вернулась.

Сержант Кевин Донохью из офиса шерифа округа Вентура ответил на вопросы журналистов о ходе поисковой операции. Он сообщил, что тело знаменитости могут не найти.

Все зависит от обстоятельств. Если она запуталась под водой, то ее тело может никогда не всплыть. Мы не знаем, - ответил Донохью.

Накануне прогулки Ная опубликовала в Инстаграм фотографию с сыном с подписью “Только мы вдвоем“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

just the two of us

Публикация от Naya Rivera (@nayarivera)

Недавно украинская актриса Ксения Мишина призналась, общается ли ее 8-летний сын со своим отцом.

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Теги: Ная Ривера, актриса
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