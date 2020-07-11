Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жена Уилла Смита откровенно рассказала о своем любовнике

Комментариев: 2
Джада Пинкетт-Смит публично призналась в измене.
Жена Уилла Смита откровенно рассказала о любовнике
Жена Уилла Смита откровенно рассказала о любовнике
ivona.bigmir)net

Читай также: Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в романе с известным актером

Супруга известного американского актера Уилла Смита - Джада Пинкетт-Смит - раскрыла правду о своем внебрачном романе с певцом Аугусто Алсиной. Это произошло в эфире интернет-шоу Red Table Talk, участником которого стал и сам Уилл Смит.

Джада подтвердила, что у нее была связь с исполнителем. На тот момент звездная пара «переживала очень трудное время» и рассталась. По словам жены актера, заведя роман с певцом, она «просто хотела чувствовать себя хорошо», поскольку на тот момент ее психологическое состояние было «хрупким».

Вместе с тем, добавила Пинкетт-Смит, благодаря этой связи ей удалось противостоять собственной «эмоциональной незрелости» и незащищенности.

Я закрутила этот роман, потому что хотела чувствовать себя хорошо. Тогда мое психологическое состояние было хрупким. Мы с Уиллом попробовали все, что могли, чтобы уйти друг от друга, только чтобы понять, что это невозможно, - говорит Джада Пинкетт-Смит.

Ранее сообщалось, что сын Уилла Смита выпустил новый провокационный клип.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Уилл Смит, любовник, Джада Пинкетт-Смит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  11.07.2020, 16:33
Оценка:  +1
pусский
Все эти загорелые - скоты и педики!
Vodavozz    11.07.2020, 16:31
Оценка:  0
Vodavozz
Хуже рогатого куколда может быть только нигра-рогатый куколд.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь