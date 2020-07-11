Жена Уилла Смита откровенно рассказала о своем любовнике

Джада Пинкетт-Смит публично призналась в измене.

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Супруга известного американского актера Уилла Смита - Джада Пинкетт-Смит - раскрыла правду о своем внебрачном романе с певцом Аугусто Алсиной. Это произошло в эфире интернет-шоу Red Table Talk, участником которого стал и сам Уилл Смит.

Джада подтвердила, что у нее была связь с исполнителем. На тот момент звездная пара «переживала очень трудное время» и рассталась. По словам жены актера, заведя роман с певцом, она «просто хотела чувствовать себя хорошо», поскольку на тот момент ее психологическое состояние было «хрупким».

Вместе с тем, добавила Пинкетт-Смит, благодаря этой связи ей удалось противостоять собственной «эмоциональной незрелости» и незащищенности.

Я закрутила этот роман, потому что хотела чувствовать себя хорошо. Тогда мое психологическое состояние было хрупким. Мы с Уиллом попробовали все, что могли, чтобы уйти друг от друга, только чтобы понять, что это невозможно, - говорит Джада Пинкетт-Смит.

Ранее сообщалось, что сын Уилла Смита выпустил новый провокационный клип.

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