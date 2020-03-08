Бруклин Бекхэм сделал предложение дочери миллиардера

Сын Бекхэмов женится на Николе Пельтц.

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Бруклин Бекхэм сделал предложение своей девушке Николе Пельтц, с которой встречается 10 месяцев. 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм и 25-летняя актриса, а также дочка миллиардера Нельсона Пельтца, обручились во время самоизоляции. Об этом пишет издание Mirror.

Бруклин рассказал о помолвке своим друзьям в Лос-Анджелесе, они в шоке, - рассказал инсайдер британскому таблоиду.

В то же время отмечается, что Дэвид и Виктория очень много вложили отношения пары.

Они явно их благословили, так как думают, что, в отличие от прошлых романов сына, здесь все очень серьезно, - заявил источник, близкий семье Бекхэмов.

Бруклин ранее встречался актрисой Хлоей Грейс Морец, моделью Ханой Кросс и звездой соцсетей Лекси Пантеррой. Среди бывших бойфрендов Николы – модель Анвар Хадид и фронтмен группы LANY Пол Кляйн.

Ранее супруги Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

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