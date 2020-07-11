Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в романе с известным актером

Комментариев: 2
В Лондоне состоялся судебный процесс по делу о клевете против актера.
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в романе с известным актером
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в романе с известным актером
ivona.bigmir)net

Читай также: В Сеть слили редкие фото сына Джонна Деппа и Ванессы Паради

На днях в Лондоне начался судебный процесс по делу о клевете, в которой 57-летний актер Джонни Депп обвиняет свою бывшую жену Эмбер Херд, а также издание The Sun. Напомним, что Деппу приписывают неоднократное избиение Херд.

В ходе суда стали известны новые подробности громкого дела знаменитостей. Так, в 2014 году, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, якобы напал на свою жену, обвинив ее в том, что она изменила ему с Джеймсом Франко, пишет The Daily Mail.

Сам же актер все отрицает: “Это ее (Эмбер Херд - прим. Ред.) фантазии“.

Депп утверждал, что он беспокоился о Херд, ведь ранее супруга Джеймса Франко описала актера как “жуткого и приставучего“, когда она снималась с ним в комедии “Ананасовый экспресс: Сижу, курю“.

Она рассказала мне много плохого о Джеймсе Франко, что он пытался поцеловать ее и делал сексуальные намеки. Она сказала, что он был подонком и маньяком, или что-то в этом роде. Я подозревал, что у мисс Херд был роман с мистером Франко, и это подтвердилось, - заявил Депп.

При этом, он настойчиво отрицал, что вел себя агрессивно по отношению к жене и прилюдно оскорблял ее в самолете.

Ранее сообщалось, что экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд, развод, актер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  11.07.2020, 15:08
Оценка:  0
pусский
Это что, там же Депп рассказал, как она насрала ему в постель! Гляньте в новостях, сами обосрётесь.
navigator2    11.07.2020, 14:42
Оценка:  0
navigator2
мда, коварна сучка дафалка, замучала старичка Депа
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь