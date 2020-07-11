Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в романе с известным актером

В Лондоне состоялся судебный процесс по делу о клевете против актера.

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На днях в Лондоне начался судебный процесс по делу о клевете, в которой 57-летний актер Джонни Депп обвиняет свою бывшую жену Эмбер Херд, а также издание The Sun. Напомним, что Деппу приписывают неоднократное избиение Херд.

В ходе суда стали известны новые подробности громкого дела знаменитостей. Так, в 2014 году, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, якобы напал на свою жену, обвинив ее в том, что она изменила ему с Джеймсом Франко, пишет The Daily Mail.

Сам же актер все отрицает: “Это ее (Эмбер Херд - прим. Ред.) фантазии“.

Депп утверждал, что он беспокоился о Херд, ведь ранее супруга Джеймса Франко описала актера как “жуткого и приставучего“, когда она снималась с ним в комедии “Ананасовый экспресс: Сижу, курю“.

Она рассказала мне много плохого о Джеймсе Франко, что он пытался поцеловать ее и делал сексуальные намеки. Она сказала, что он был подонком и маньяком, или что-то в этом роде. Я подозревал, что у мисс Херд был роман с мистером Франко, и это подтвердилось, - заявил Депп.

При этом, он настойчиво отрицал, что вел себя агрессивно по отношению к жене и прилюдно оскорблял ее в самолете.

Ранее сообщалось, что экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной.

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