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Оля Полякова в купальнике похвасталась "бесконечными" ногами

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Певица сверкнула роскошной фигурой на яхте.
Оля Полякова в купальнике похвасталась "бесконечными" ногами
Оля Полякова в купальнике похвасталась "бесконечными" ногами
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова поделилась коротким видео с отдыха на своей странице в Инстаграм. Артистка надела черный сдельный купальник и позировала на солнце, демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги.

Курьезным ролик делает то, что изначально Полякова думала, что ее снимают на фото, но оказалось, что это видео. 

Пишут фотошоп, вот вам пруф))) девчонки давайте ко мне в марафон , все такие будете! И запомните: чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее, - подписала пост Оля.

“Но такие бесконечно-шикарные ноги только Бог дает, марафон тут не поможет“, “Редко встречается такое сочетание и красивого тела и ума, и чувства юмора“, “Ноги от ушей“, “Оленька, вы самая красивая. А фигура просто шикарная“, “Оля, у тебя ноги, как мачты королевского фрегата“, - написали в комментариях фолловеры артистки.

А недавно Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа.

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Теги: Оля Полякова, певица
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