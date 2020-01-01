“МастерШеф. Профессионалы-2”: Страшные сны участников

Чем удивит двадцатый выпуск кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы”.

Завтра 11 июля в 19:00 на телеканале СТБ состоится двадцатый выпуск проекта “МастерШеф. Профессионалы”. Остался лишь один шаг до суперфинала, и мы скоро узнаем имя победителя второго сезона.

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В этом испытании судьи хотят напомнить, что путь участников не был размеренным и чистым. Были взлеты и падения. Идеальных людей не существует, все допускают ошибки. Некоторые все возражают и доказывают свою невиновность, а кто-то признает поражение и выносит урок.

“Как показывает опыт, умение нести ответственность за свои поступки – важная черта успешного кулинара. Сегодня участники будут исправлять ошибки, которых допустили за время работы на этой кухне. Чтобы понять причину и больше никогда такого не совершать. Участникам придется готовить блюда, которые у них в свое время не получились. У шефов будет шанс исправить все свои промахи и доказать, что приготовить они могут все”, - комментирует судья проекта Владимир Ярославский.

МастерШеф. Профессионалы-2” Пресс-служба

Давиду достанется блюдо для супергероя – на этот раз ему нужно приготовить обед для Бэтмена. Евгений не справился с Твиксом, ему нужно будет повторить батончик Марс. У Эдика было очень плохое взаимодействие с микроволновкой, так что он должен попытаться исправить недочеты. Владиславу нужно приготовить блюдо с нелюбимыми продуктами Эктора. Александру предложили снова сделать блюдо-интертеймент. А Юле – исправить ошибку с самым высоким блюдом.

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Кроме того, если участники в черных фартуках смогут не просто исправить ошибки, а и удивить судей, они снимут с себя черный.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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