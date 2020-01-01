"Акушерка": Стартует медицинская драма

В понедельник, 13 июля, на канале СТБ выйдет первая серия "Акушерки".

С 13 июля в 20:15 на телеканале СТБ стартует медицинская драма “Акушерка“. Главную роль сыграла звезда костюмированный драмы “Крепостная“ Фатима Горбенко.

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По сюжету главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.

“Особенность сериала “Акушерка“ в том, что зритель увидит не привычную идеальную картинку ожидания детей и счастья материнства, а сложность выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет“, - комментирует генеральный продюсер Галина Балан-Тимкина.

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Сериал является адаптацией американского фильма 2001 года “Акушерки“. Главную роль исполнила актриса Фатима Горбенко. Также в фильме сыграли: Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

Напомним, ранее Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени.

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