Нежная Злата Огневич обнажилась в откровенном клипе

Злата Огневич вместе с украинскими блогерами заговорили о любви женщины к себе.

Современный мир далек от идеального. Не все девушки имеют параметры 90-60-90 и длинные шелковистые волосы, не все любят готовить и прибираться. Кто-то ненавидит спорт, а кто-то обожает вкусно поесть и упрекает себя за это. При этом далеко не все могут принять себя, разрешить себе быть собой!

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Злата Огневич сняла клип на песню “Богиня“. Цель клипа – донести до общества важную мысль: каждая девушка и женщина особенная и безупречна, не обращая внимания на вес, возраст, профессию и другие особенности. Все разные, как по внешности, так и по характеру. Но каждая особенно прекрасна, по – своему.

Злата Огневич обнажилась в откровенном клипе Пресс-служба

“Я уже долгое время вынашивала в себе идею создания такого видео, так как песня “Богиня“ именно про это: про женскую красоту, индивидуальность и собственную магию каждой из нас. Она затрагивает тему самооценки каждой женщины, а также суперсилы, которая помогает каждый день чувствовать себя богиней. Я счастлива, что вместе с брендом Anabel Arto мне наконец удалось воплотить в жизнь эти мысли“, - поделилась Злата Огневич.

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Песня “Богиня“ в исполнении Златы Огневич подтверждает то, что в каждой женщине живет настоящая Богиня. В каждой есть тот самый стержень, который делает ее уникальной и неповторимой. Принятия себя, повышение собственной самооценки – темы, которые в последнее время нарушаются в обществе все чаще. Злата призналась, что это автобиографический трек. В свое время ей пришлось преодолеть многие преграды, чтобы найти гармонию между собой и окружающим миром и почувствовать себя Богиней.

Злата Огневич обнажилась в откровенном клипе Пресс-служба

Режиссером видеоработы стал Тарас Голубков, известный по клипам для Monatik, “Скрябина“, Zivert и Филиппа Киркорова.

“Главная идея видео состоит в том, что наши героини настоящие: они разного возраста, телосложения и гендерной идентичности. Но красота каждой неподвластна одном из этих факторов. Самое главное, что я хотел показать - когда ты в гармонии с собой, твоя внутренняя уверенность невероятно увеличивает энергию и харизму, которую излучает любая девушка. И тогда даже то, что не считается модельной внешностью, приобретает свою эстетику и красоту“, - рассказал Тарас Голубков.

Героинями видео стали Злата Огневич, Юлия Сахневич – хореограф, Маргарита Верховцева – участница шоу “Топ-модель по-украински“, Людмила Луцук – инстаблогер “Люда з Голивуда“ и Вероника – 58 – летняя модель.

Этот проект непременно поможет вам разобраться в себе, почувствовать ту силу, которая может таиться глубоко в душе. Мы можем все! Необходимо только принять себя такими, какие мы есть. Ценить и уважать себя – главный меседж трека.

Ранее сообщалось, что Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами.

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