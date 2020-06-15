Брайану Остину Грину приписывают роман сразу с двумя девушками

Актер недавно расстался с актрисой Меган фокс.

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После разрыва 10-летних отношений с Меган Фокс актеру Брайану Остину Грину приписывают роман сразу с двумя моделями. Он был замечен с каждой из них в разных ресторанах, - с 39-летней Тиной Луиз и 25-летней Кортни Стодден.

Последняя в интервью для Fox News назвала Остина Грина бабником и призналась, что он не хотел, чтобы об их романе стало известно публике.

Брайан хотел, чтобы я была его маленькой тайной. Я заблокировала его после того, как несколько других женщин, с которыми он заигрывал, рассказали мне об этом. Я верю им, - говорит Кортни Стодден.

В то же время актер не скрывает, что у него была встреча с Тиной Луис. Они поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, что и стало поводом для слухов о романе. Однако была ли это деловая встреча, или романтическая Брайан Остин Грин решил не комментировать.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана“ и вскоре после этого начали встречаться. За 10 лет супружеской жизни они трижды намеревались расстаться.

Ранее стало известно, когда Меган Фокс впервые решила расстаться с мужем.

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