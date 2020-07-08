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Потап стал первым хип-хоп исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста"

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Президент Украины вручил рэперу государственную награду.
Потап стал первым хип-хоп исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста"
Потап стал первым хип-хоп исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста"
instagram.com/realpotap

Накануне Дня Конституции Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором постановил  наградить званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. В список лауреатов попал известный рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап).

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39-летний музыкант получил звание “Заслуженного артиста Украины“. Вручение награды состоялось во вторник, 7 июля в Офисе Президента. На своей странице в Инстаграм Потап показал снимок с Владимиром Зеленским, а также прокомментировал, почему для него важно это звание. Рэпер признался, что у него была мечта, чтобы украинский хип-хоп исполнитель получил государственную награду.

“Мене багато питають, навіщо це тобі, хіба ти не народний улюбленець, хіба ти не заробляєш, ти ж автор супер хітів, ти ж продюсер найкращих проектів?... але ж ніхто з вас не знає, що у мене була така дитяча зухвала мрія, щоби коли не будь артиста хіп-хоп жанру нагородили державною відзнакою! І ось коли я майже забув про це - бамц! Заслужений Артист України!“, - поделился Потап.

 

Потап получил звание
Потап получил звание "Заслуженного артиста Украины"
скриншот

Ранее Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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Теги: Потап, заслуженный артист Украины
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  08.07.2020, 10:27
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Кум Брат Сват! ФИЗДЕЦ просто - толпойопы! Свадебный Генерал - наш ПРЕЗИК!
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