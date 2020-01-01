Победительница "Холостяка 10" продолжает удивлять фанов гимнастическими трюками.

"Как она это делает?": Даша Ульянова поразила стойкой на голове на борту яхты instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова взбудоражила Сеть новой публикацией. Звезда показала эффектный кадр с прогулки на яхте по Днепру.

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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фото, где она продемонстрировала стройку на голове на борту судна. Даша предстала в черном бюстгальтере от купальника и в джинсовых шортах.

“Держим равновесие 😅“, - подписала снимок Ульянова.

Даша Ульянова поразила стойкой на голове на борту яхты скриншот

“Я в следующей жизни😂😂😂“, “Класс👍“, “Красота какая 🔥“, “Даша ну ти даєш👏“, “💖💖🌟Талант🌟💖💖🌹“, “Агонь огненный конечно 👏💥“, “Ну це жесть... Як.. ну поясніть, як вона це робить.... На яхті яка пливе.... Даша-ти 🔥⭐“, “Вау вау ❤️❤️❤️“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.

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