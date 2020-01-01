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Победителей "YUNA 2020" объявят в онлайн-режиме

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Организаторы музыкальной премии во второй раз перенесли церемонию награждения.
Победителей "YUNA 2020" объявят в онлайн-режиме
Победителей "YUNA 2020" объявят в онлайн-режиме
instagram.com/yunaawards

В четверг, 12 марта, организаторы национальной музыкальной премии YUNA 2020 объявили, что церемонию награждения перенесут из-за карантина. Спустя несколько дней стало известно, что “YUNA 2020“ пройдет 26 мая. Однако за три недели до назначенной даты создатели мероприятия вновь отложили награждение до 14 сентября.

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А сегодня, 7 июля, организаторы “YUNA 2020“ заявили, что в этом году и вовсе не будет грандиозной церемонии. Мероприятие переносится на 2021 год. Отмечается, что юбилейная десятая “YUNA 2021“ продлится два дня – 30 и 31 марта. Это будет два разных шоу в Дворце “Украина“. Об этом сообщается на официальной странице музыкальной премии в Instagram.

"YUNA 2020"
скриншот

Однако победителей этого года все таки объявят, но в режиме онлайн. Имена триумфаторов “YUNA 2020“ назовут 9 июля в 12:30 на официальных страницах премии в Facebook, Instagram и YouTube.

"YUNA 2020"
скриншот

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

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Теги: YUNA 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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