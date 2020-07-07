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Завершилось досудебное расследование по делу Ефремова: Окончательное обвинение

Комментариев: 5
Стало известно, по какой статье будут судит российского актера Михаила Ефремова.
Завершилось досудебное расследование по делу Ефремова: Окончательное обвинение
Завершилось досудебное расследование по делу Ефремова: Окончательное обвинение
kino-teatr.ru

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу ДТП с участием российского актера и ведущего Михаила Ефремова. 56-летнему артисту предъявили окончательное обвинение.

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Как сообщает информагенство ТАСС, следствие подтвердило, что в момент аварии Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А его авто было технически исправным. Других пассажиров в транспортном средстве не было.

Михаил обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении (часть 4 статьи 264 УК РФ). Актера могут посадит на срок от пяти до двенадцати лет.

Потерпевшая сторона приступит к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе. До судебного заседания Ефремов будет находится под домашним арестом в своей квартире. 

Напомним, что 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в другое авто на Смоленской площади в Москве. В результате смертельного ДТП пострадал 58-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

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Теги: Михаил Ефремов
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  07.07.2020, 11:13
Оценка:  -4
гость
Зря на него катят. Он совершил главное: убил кацапа (хотя и сам кацап). Пусть хотя бы одного - и то неплохо. Если каждый кацап убьет одного кацапа - это ж какое счастье будет.
Hoor    07.07.2020, 11:32
Оценка:  0
Hoor
увы, говно национальности не имеет(
нескорений    07.07.2020, 11:41
Оценка:  0
нескорений
жаль тебя не было в ладе
гость  (аноним)  07.07.2020, 11:12
Оценка:  0
гость
Maezztro- вы е6анутый ватник! Ха-ха-ха!
Maezztro    07.07.2020, 10:28
Оценка:  -1
Maezztro
Этот бездарный актёришко должен ответить за своё убийство.Где был бы этот"гений",если бы не его отец?Правильно,где-нибудь в Сыктывкаре.Но не в этом дело.Совершил преступление-отвечай по Закону!
Hoor    07.07.2020, 11:34
Оценка:  0
Hoor
актеришко он или Актер тут не важно. А вторая часть - верно. А минусителям... на месте погибшего мог быть ваш отец, брат, сын...
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