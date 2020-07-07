Завершилось досудебное расследование по делу Ефремова: Окончательное обвинение

Стало известно, по какой статье будут судит российского актера Михаила Ефремова.

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу ДТП с участием российского актера и ведущего Михаила Ефремова. 56-летнему артисту предъявили окончательное обвинение.

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Как сообщает информагенство ТАСС, следствие подтвердило, что в момент аварии Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А его авто было технически исправным. Других пассажиров в транспортном средстве не было.

Михаил обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении (часть 4 статьи 264 УК РФ). Актера могут посадит на срок от пяти до двенадцати лет.

Потерпевшая сторона приступит к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе. До судебного заседания Ефремов будет находится под домашним арестом в своей квартире.

Напомним, что 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в другое авто на Смоленской площади в Москве. В результате смертельного ДТП пострадал 58-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

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