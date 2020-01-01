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Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

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Автор более 400 саундтреков к фильмам ушел из жизни в возрасте 91 год.
Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе
GettyImages

В понедельник, 6 июля, умер всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе. Обладатель двух премий “Оскар“ ушел из жизни ночью в римской клинике.

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Как сообщают итальянские СМИ, причиной смерти 91-летнего артиста стала травма, которую он получил несколько дней назад. Морриконе попал в больницу с переломом бедренной кости. 

Адвокат и друг семьи умершего музыканта Джорджо Ассумма сообщил, что похороны Морриконе пройдут в частной форме.  Ассумма добавил, что композитор “сохранял до последнего полную ясность ума и великое достоинство“.

Эннио Морриконе создал более чем 400 саундтреков к различным фильмам. Его музыка звучала в таких картинах, как “Профессионал“, “Омерзительная восьмерка“, “Однажды в Америке“,  и многих других.

Ранее сообщалось, что умер актер кинотрилогии “Властелин колец“ Иэн Холм.

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Теги: Эннио Морриконе, умер
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Источник: ivona)bigmir.net

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