Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе
В понедельник, 6 июля, умер всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе. Обладатель двух премий “Оскар“ ушел из жизни ночью в римской клинике.
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Как сообщают итальянские СМИ, причиной смерти 91-летнего артиста стала травма, которую он получил несколько дней назад. Морриконе попал в больницу с переломом бедренной кости.
Адвокат и друг семьи умершего музыканта Джорджо Ассумма сообщил, что похороны Морриконе пройдут в частной форме. Ассумма добавил, что композитор “сохранял до последнего полную ясность ума и великое достоинство“.
Эннио Морриконе создал более чем 400 саундтреков к различным фильмам. Его музыка звучала в таких картинах, как “Профессионал“, “Омерзительная восьмерка“, “Однажды в Америке“, и многих других.
Ранее сообщалось, что умер актер кинотрилогии “Властелин колец“ Иэн Холм.
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