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Макс Барских признался, почему все еще не женат

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Певец утверждает, что его устраивает жизнь без жены и детей.
Макс Барских признался, почему все еще не женат
Макс Барских признался, почему все еще не женат
instagram.com/max_barskih

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Популярный певец Макс Барских, который недавно выпустил новый трек, признался, почему в свои 30 лет остается холостяком. По словам исполнителя, он отлично чувствует себя без жены и детей.

В интервью для программы “Светская жизнь“ Макс отметил, что не готов создать семью из-за постоянной занятости, хотя ему часто приписывают роман с коллегой по сцене Мишей Романовой. Впрочем оба утверждают, что они просто хорошие друзья.

Я понимаю, что мой график жизни не позволяет полностью быть со своей семьей. Я хочу воспитывать детей каждый день своей жизни. Хоть карантин и показал, что бывают и паузы, но это означает, что в следующем году работы будет вдвое больше. Это 100%, - говорит артист.

При этом, он добавил, что его сегодняшняя жизнь вполне его устраивает: “Чувствую себя комфортно. Люблю себя“.

Напомним, что ранее Макс Барских рассказал, почему ощущает себя старше своих лет.

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Теги: Макс Барских, певец
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