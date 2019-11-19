TAYANNA вспомнила, как ее возлюбленный ушел к Ани Лорак

Певица призналась, как восприняла эту новость.

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Певица TAYANNA откровенно рассказала, как ее экс-возлюбленный, продюсер Егор Глебов ушел к Ани Лорак. Напомним, что у экс-пары есть общий сын Даниэль.

Было столько грязи и интриг: “Вот, он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как и ты. Но она известная, потому и ушел к ней“. Я понимаю, что людям надо давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно, - прокомментировала ситуацию TAYANNA в программе “Светская жизнь“.

Исполнительница добавила, что знает, что Глебов и Лорак до сих пор вместе и рассказала, общается ли сын Даниэль с отцом.

Они вместе, живут вместе, я все знаю. Он общается с сыном, сын ему звонит, конечно редко, потому что он от него отвык. Но когда Егор приезжает в Киев, мы видимся, можем вместе пообедать, поужинать, то есть это не табу, - говорит девушка.

Недавно мы писали, что TAYANNA показала редкое фото со звездным братом и 6-летним сыном.

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