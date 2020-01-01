Олег Винник рассекретил, в какой стране переждал карантин

Певец самоизолировался в студии и записывал музыку.

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Популярный украинский певец Олег Винник рассекретил, в какой стране проводил карантин. По его словам, на самоизоляции он полностью посвятил себя музыке. Об этом говорится в программе “Светская жизнь“.

Так, Олег Винник признался, что на время карантина поселился в студии звукозаписи в Германии.

Так случилось, что я работал в студии в Германии. Видимо, за месяц карантина я впервые вышел в парк и, честно говоря, так остановился возле водички... Эти цветы, как раз сирень расцвела, так пахнет... Я так стал и думаю: “Господи, там же какой-то карантин, а здесь все благоухает, цветет, так хорошо“. Я понял, что жизнь – прекрасная вещь, - поделился певец.

Олег также рассказал, как вернулся в Украину.

Слава богу, пустили один единственный самолет из Берлина. Прилетел домой, мне еще померили температуру и почему-то она у меня была снижена. Мне сказали: “Олег Анатольевич, с пониженной в Украину можно заехать“, - вспоминает Винник.

Ранее мы писали, что Олег Винник показал бекстейдж со съемок клипа “Безумная любовь“.

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