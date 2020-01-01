Лидия Таран рассказала о романе с лидером группы "Бумбокс"

Телеведущая призналась, были ли между ней и Андреем Хлывнюком отношения.

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Известная телеведущая Лидия Таран прокомментировала слухи о романе с лидером группы “Бумбокс“ Андреем Хлывнюком. 14 лет назад ходили слухи о том, что песня Happy End посвящена ведущей. после этого знаменитостям некоторое время приписывали роман.

Однако Лидия Таран уверена, что в песне речь идет не о ней, а что это лишь образ. При этом она рассказала, что в то время неоднократно проводила время с Хлывнюком.

Я думаю, что Андрей художник высокого уровня и это просто образы. Я даже эту песню не слышала, просто потом мне кто-то сказал: “О, там есть песня о новостях“. Это было до Мезозойской эры. Был клуб “Бабуин“, он там пел... Но это было такое время, когда все тусят вечером. Ты очень молод, у вас какие-то вечеринки, там концерт, там концерт, вы постоянно ходите, ну, свободные люди, - призналась она в программе “Светская жизнь“.

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