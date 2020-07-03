Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини
Читай также: Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
Надя Дорофеева показала, как проводит время на карантине. Летними вечерами участница группы “Время и Стекло“ отдыхает у бассейна вместе со своим возлюбленным Владимиром Дантесом.
В Инстаграм певица опубликовала совместное фото с любимым, подписав пост так:
Летние вечера самые любимые.
В кадре Дорофеева продемонстрировала стройную фигуру и стальной пресс. На ней красный купальник со звездами. Примечательно, что Дантес также позировал в красных шортах. На снимке он нежно обнимает любимую за талию.
К слову не так давно MONATIK удивил подписчиков снимком “беременной“ Нади Дорофеевой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил