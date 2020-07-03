Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини

Певица позировала для фото вместе со своим любимым.

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Надя Дорофеева показала, как проводит время на карантине. Летними вечерами участница группы “Время и Стекло“ отдыхает у бассейна вместе со своим возлюбленным Владимиром Дантесом.

В Инстаграм певица опубликовала совместное фото с любимым, подписав пост так:

Летние вечера самые любимые.

В кадре Дорофеева продемонстрировала стройную фигуру и стальной пресс. На ней красный купальник со звездами. Примечательно, что Дантес также позировал в красных шортах. На снимке он нежно обнимает любимую за талию.

К слову не так давно MONATIK удивил подписчиков снимком “беременной“ Нади Дорофеевой.

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