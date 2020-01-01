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Киевский суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу

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В 2018 году СБУ запретила Элджею посещать Украину.
Киевский суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу
Киевский суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу
instagram.com/sayonaraboy

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Окружной административный суд Киева отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российского исполнителя Элджея.

Известно, что в 2018 году рэперу запретили посещать Украину в течение трех лет. Причиной для этого послужило выступление артиста в оккупированном Крыму.

Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года, - говорится на сайте суда от 25 июня.

Суд также требует от СБУ возместить 1 536 гривен из бюджетных средств в пользу рэпера. Сейчас Служба безопасности Украины никоим образом не прокомментировала решение суда, которое может быть обжаловано.

Ранее Настя Ивлеева впервые раскрыла подробности свадьбы с Элджеем.

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Теги: Элджей, СБУ, рэпер
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