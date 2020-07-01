Дуа Липа показала, как занимается йогой на свежем воздухе
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На самоизоляции Дуа Липа активно ведет Инстаграм и показывает, как готовит любимые блюда, как проводит время со своим парнем или делает бьюти-процедуры.
На днях исполнительница решила записать свою тренировку по йоге, которую она старается выполнять ежедневно.
В коротком ролике певица продемонстрировала не только свои любимые позиции, но и подтянутую спортивную фигуру.
Для занятий йогой девушка выбрала практичный костюм, состоящий из спортивного топа и комплекта с леопардовым принтом.
Ранее мы писали, что певица Дуа Липа засветилась с новый бойфрендом из известной семьи.
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