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Кейт Бекинсейл обвинили в отношениях с молодыми парнями

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46-летняя актриса встречается с 22-летним музыкантом.
Кейт Бекинсейл обвинили в отношениях с молодыми парнями
Кейт Бекинсейл обвинили в отношениях с молодыми парнями
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В апреле этого года стало известно, что 46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери - с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом. Из-за этого британская актриса столкнулась с волной критики в Сети.

Некоторым из поклонников актрисы показался странным тот факт, что между двумя людьми, которые встречаются, может быть разница в 24 года. 

В комментариях к одному из постов Кейт Бекинсейл у нее спросили, “почему она встречается с парнями, которые с легкостью могли бы быть ее детьми“.

Все мои отношения строились исключительно для того, чтобы раздражать вас, - ответила звезда.

Отметим, что Кейт Бекинсейл была замужем за режиссером “Другого мира“ Леном Уайзманом. Они сыграли свадьбу в 2004 году, а спустя 11 лет пара распалась. Развод официально был оформлен в ноябре 2019 года.

Ранее Алия Шокат прокомментировала роман с Брэдом Питтом.

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Теги: Кейт Бекинсейл, актриса, роман
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