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Певица Alyosha удивила кардинальной сменой имиджа во время беременности

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Артистка изменила цвет волос.
Певица Alyosha удивила кардинальной сменой имиджа во время беременности
Певица Alyosha удивила кардинальной сменой имиджа во время беременности
instagram.com/alyoshasinger

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Певица Alyosha сейчас находится на последних сроках беременности. Артистка заинтриговала своих поклонников сменой имиджа, примерив темные волосы.

В своем Инстаграм Alyosha разместила снимок на котором предстала в образе брюнетки. примечательно, что изменилась и длина волос.

Примерила новый образ. Угадаете, для чего? - поинтересовалась у фолловеров Alyosha.

Фанаты исполнительницы засыпали комментарии предположениями. Многие из подписчиков убеждены, что в таком образе брюнетки Alyosha появится в новом клипе. Сама же звезда не прокомментировала догадки.

Недавно мы писали, что беременная Alyosha показала фото в купальнике.

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Теги: Alyosha, певица, имидж
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