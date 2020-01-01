ТОП-6 фильмов для лета от Ани Гресь
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Лето в самом разгаре! Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Аня Гресь рассказала, какие фильмы стоит посмотреть прямо сейчас: как дома, так и на отдыхе.
“Эффект бабочки“
США, 2003
Я обожаю фильмы, в которых показывают, как сильно меняется судьба человека в зависимости от его выбора. Одно принятое решение, и жизнь может перевернуться с ног на голову. Очень советую всем и каждому!
“Паразиты“
Южная Корея, 2019
Я смотрела на одном дыхании. Могу точно вам сказать, что это очень интересный и необычный фильм. Детали раскрывать не буду, посмотрите. Не зря же команда получила несколько премий “Оскар“ в этом году.
“Меня зовут Кхан“
Индия, 2010
Фильм о доброте, толерантности, людях, чувствах, принятии и семье. Я пересматривала несколько раз и каждый раз плакала.
“Исчезнувшая“
США, 2014
На случай, если вы любите непредсказуемые сюжеты. Очень захватывающий фильм с неожиданной концовкой. Не отвлекайтесь от экрана, чтобы ничего не пропустить.
“Жизнь прекрасна“
Италия, 1997
Замечательный фильм для тех, кто постоянно жалуется на жизнь или имеет дело с такими людьми. Точно вдохновит смотреть по сторонам с улыбкой и радоваться каждому дню.
“Евровидение: История огненной саги“
США, 2020
Очень милый, смешной, трогательный и стебный фильм про "Евровидение". В нем есть классные песни и любовь. Немного прогнозируемый сюжет, но, поверьте, от этого фильм менее прекрасным не становится.
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