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ТОП-6 фильмов для лета от Ани Гресь

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Звезда шоу “Мамахохотала“ подсказала, что можно посмотреть летом.
ТОП-6 фильмов для лета от Ани Гресь
ТОП-6 фильмов для лета от Ани Гресь
instagram.com/anya_gres

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Лето в самом разгаре! Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Аня Гресь рассказала, какие фильмы стоит посмотреть прямо сейчас: как дома, так и на отдыхе.

“Эффект бабочки“ 

США, 2003

Эффект бабочки
Эффект бабочки
Пресс-служба

Я обожаю фильмы, в которых показывают, как сильно меняется судьба человека в зависимости от его выбора. Одно принятое решение, и жизнь может перевернуться с ног на голову. Очень советую всем и каждому!

“Паразиты“

Южная Корея, 2019

Паразиты
Паразиты
Пресс-служба

Я смотрела на одном дыхании. Могу точно вам сказать, что это очень интересный и необычный фильм. Детали раскрывать не буду, посмотрите. Не зря же команда получила несколько премий “Оскар“ в этом году.

“Меня зовут Кхан“

Индия, 2010

Меня зовут Кхан
Меня зовут Кхан
Пресс-служба

Фильм о доброте, толерантности, людях, чувствах, принятии и семье. Я пересматривала несколько раз и каждый раз плакала.

“Исчезнувшая“

США, 2014

Исчезнувшая
Исчезнувшая
Пресс-служба

На случай, если вы любите непредсказуемые сюжеты. Очень захватывающий фильм с неожиданной концовкой. Не отвлекайтесь от экрана, чтобы ничего не пропустить.

“Жизнь прекрасна“

Италия, 1997

Жизнь прекрасна
Жизнь прекрасна
Пресс-служба

Замечательный фильм для тех, кто постоянно жалуется на жизнь или имеет дело с такими людьми. Точно вдохновит смотреть по сторонам с улыбкой и радоваться каждому дню.

“Евровидение: История огненной саги“

США, 2020

Евровидение
Евровидение
Пресс-служба

Очень милый, смешной, трогательный и стебный фильм про "Евровидение". В нем есть классные песни и любовь. Немного прогнозируемый сюжет, но, поверьте, от этого фильм менее прекрасным не становится. 

Ранее мы писали, что Голливуд впервые купил фильм украинского режиссера.

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Теги: Аня Гресь, фильмы
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Источник: ivona)bigmir.net

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