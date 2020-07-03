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Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Комментариев: 2
Адвокат 56-летнего актера дал новое заявление.
Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
acebook.com/pg/TheatreSovremennik

В понедельник, 8 июня, российский актер, режиссер и ведущий Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. В результате смертельного ДТП пострадал 58-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров.

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А в пятницу, 3 июля, стало известно, что 56-летний артист отказался признавать вину аварии. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, пишет telegram-канал Москва 24.

Пашаев заявил, что актер не совершал данное преступление. Адвокат отметил, что слова актера о готовности “платить“,  объясняются тем, что в ДТП участвовал его автомобиль.

“Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении. Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: “Я хочу возместить“, - не возместить, а “готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина“, - сказал юрист.

Ранее сообщалось, что французский актер Венсан Кассель попал в аварию.

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Теги: Михаил Ефремов
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.07.2020, 17:09
Оценка:  0
гость
Гнида уже начала выкручиваться. И я не я, и машина не моя !
    03.07.2020, 17:06
Оценка:  0
Конченная тварь этот актеришка...
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