Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Адвокат 56-летнего актера дал новое заявление.

В понедельник, 8 июня, российский актер, режиссер и ведущий Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. В результате смертельного ДТП пострадал 58-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров.

Читай также: “Молимся и верим“: Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом

А в пятницу, 3 июля, стало известно, что 56-летний артист отказался признавать вину аварии. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, пишет telegram-канал Москва 24.

Пашаев заявил, что актер не совершал данное преступление. Адвокат отметил, что слова актера о готовности “платить“, объясняются тем, что в ДТП участвовал его автомобиль.

“Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении. Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: “Я хочу возместить“, - не возместить, а “готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина“, - сказал юрист.

Ранее сообщалось, что французский актер Венсан Кассель попал в аварию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.