Сериал "Корона": Когда выйдет четвертый сезон

Популярный сериал о жизни королевской семьи вернется на экраны в конце 2020 года.

Поклонники популярного исторического сериала о жизни королевы Великобритании Елизаветы II “Корона“ могут быть спокойны. Выход четвертого сезона проекта не будут переносит из-за пандемии коронавируса. Ведь съемки закончились еще в марте до введения карантина.

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Netflix еще не утвердил точную дату премьеры нового сезона. Однако ожидается, что “Корона" вернется на экраны в ноябре-декабре 2020 года. Известно, что в четвертом сезоне покажут события 1980-х годов, а именно разногласия Елизаветы II и премьер-министра Маргарет Тэтчер (конфликт из-за апартеида в Южной Африке, забастовка шахтеров, Фолклендская война 1982 года) и события вокруг брака принца Чарльза с Дианой Спенсер.

Отметим, что в четвертом сезоне мы увидим всех основных актеров третьего сезона. Главную роль Елизаветы II вновь сыграет обладательница “Оскара“ Оливия Колман. Кроме того, к актерскому составу “Короны“ присоединится актриса Эмма Коррин, которой досталась роль принцессы Дианы.

Напомним, ранее стало известно, сколько сезонов будет в сериале “Корона“ и кто сыграет Елизавету II в последних эпизодах.

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