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Злата Огневич раздела парня в клипе "Гола правда" - видео

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Украинская артистка презентовала экстремальное видео.
Злата Огневич раздела парня в клипе "Гола правда" - видео
Злата Огневич раздела парня в клипе "Гола правда" - видео
Пресс-служба

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Злата Огневич презентовала финальный эпизод трилогии “История моей любви“ под названием “Гола правда“. Экстремальный клип был снят совсем в новом для певице формате. Специально для этого клипа Злате Огневич пришлось научиться водить машину и сесть на специальную диету.

“Для съемок клипа мне пришлось научиться водить автомобиль, так как в автошколе я не училась. Ездила с водителем по ночному Киеву, по-тихоньку привыкала к авто. Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем – это все я, никаких каскадеров мы не привлекали. Во время съемок случилась достаточно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не розбила свой автомобиль“, - поделилась певица.

Злата Огневич раздела парня в клипе
Злата Огневич раздела парня в клипе "Гола правда"
Пресс-служба

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“Гола правда“ - это история про художницу Злату Огневич, которая похитила парня и рисует его психологический портрет. Парень с легкостью относится к девушкам и ни о чем не заморачиваться. Злата Огневич хочет чтобы каждая девушка смогла перенять его легкость.

“Чудо состоит в том, что нужно легко относиться к жизни, играя, даже когда возникают сложные ситуации, не забывая про чувство юмора.

Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне придет в голову, а потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной и отпустила. Это такая комедийная история, думаю много девушек увидят в этом клипе себя и возможно кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему какой должна быть жизнь“, - комментирует Злата Огневич.

Злата Огневич раздела парня в клипе
Злата Огневич раздела парня в клипе "Гола правда" - видео
Пресс-служба

Съемки клипа “Гола правда“ длились 4 дня. Режиссером работы стал Валерий Погонский (Val Gonskiy). Это уже вторая совместная работа, первая – видеоработа на трек “Беги“ из трилогии “История моей любви“.

“Мне так понравилось работать с Валерой, понравилось именно то, как он видит кадр, что мы решили продолжать снимать видео. И я думаю, что этот творческий тандем возник надолго“, - говорит Злата.

Презентация нового видео прошла на официальном YouTube канале певицы и музыкальных каналах.

Ранее сообщалось, что Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами.

 

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Теги: Злата Огневич
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Источник: ivona)bigmir.net

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