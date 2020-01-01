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Участнику "Maroon 5" грозит до 6 лет тюрьмы: В чем обвиняют Микки Мэддена

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Бас-гитариста арестовали по обвинению в домашнем насилии.
Участнику "Maroon 5" грозит до 6 лет тюрьмы: В чем обвиняют Микки Мэддена
Участнику "Maroon 5" грозит до 6 лет тюрьмы: В чем обвиняют Микки Мэддена
GettyImages

Американского бас-гитариста поп-рок-группы “Maroon 5“ Микки Мэддена обвинили в домашнем насилии. 41-летнего музыканта арестовали в субботу, 27 июня. Артисту грозит до шести лет тюрьмы.

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Как сообщают американские СМИ со ссылкой на Департамент полиции Лос-Анджелеса, Микки задержали в соответствии со статьей уголовного кодекса, которая звучит как “умышленное нанесение травм супругу или сожителю“.

Отметим, что Мэдден официально не женат, а личность предполагаемой жертвы насилия пока не разглашается. В настоящее время гитариста освободили за залог в размере 50 тысяч долларов.  

Участник
Участник "Maroon 5" Микки Мэдден
GettyImages

Ранее актриса сериала “Оранжевый - хит сезона“ Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут.

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Теги: Maroon 5, Микки Мэдден
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Источник: ivona)bigmir.net

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