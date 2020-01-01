Голливуд впервые купил фильм украинского режиссера

Американский дистрибьютор приобрел права на показ картины "Let it snow".

Один из самых крупных дистрибьютором в мире, американская медиакомпания Lionsgate приобрела права на картину “Let it snow“ украинского режиссера Станислава Капралова. Об этом сообщается на официальной странице киностудии Solar Media Entertainment.

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Англоязычный триллер был создан в копродукции Украины с США и Испанией. Главную роль в фильме сыграла голливудская звезда украинского происхождения Иванна Сахно. В “Let it snow“ также снялись актеры Алекс Гафнер и Тинатин Далакишвили.

По сюжету ленты, среди зимних гор сноубордистку Мию преследует черный снегоход с безликим наездником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а, подобно драматургу, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

Сейлз-агент Arclight Films подписал соглашение на продажу фильма "Let it Snow" на территории Северной Америки 29 июня. Триллер выйдет на VOD-платформах 22 сентября.

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