"І будуть люди": премьера масштабной исторической саги

Премьера 12-серийного фильма "І будуть люди" состоится уже этой осенью на канале СТБ.

Читай также: “Исчезнувшая невеста“: Новая детективная мелодрама Татьяны Гнедаш

Этой осенью на телеканале СТБ состоится громкая премьера 12-серийного фильма “І будуть люди“, производства студии FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины. Это эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого – человеческие судьбы на рубеже исторических событий.

Специально к выходу создатели презентовали тизер. Эмоциональное видео знакомит зрителей с главными героями, драматическими изменениями и страстной любовью.

Сериал построен в форме саги и сквозь призму жизни обычных людей показывает турбулентные события 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти.

Читай также: Лилия Ребрик рассказала, как снимают сериалы: ТОП-3 киносекретов

Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения правды, но их всех объединяло одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 неординарных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. Про людей, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

"І будуть люди" Пресс-служба СТБ

Историческая достоверность и актуальность событий обязательно зацепит сердца зрителей. Ведь в истории каждого украинцы, каждой украинской семьи есть те драматические эпизоды, обращение к которым сможет помочь понять свою природу, свое настоящее. Это наши традиции и культура, о которых важно помнить. Та история и события, про которые нельзя забывать.

Про сериал рассказывает креативный продюсер Олеся Лукьяненко: “Этот проект важен для нашего общества. Его герои – наши прадеды, которым пришлось жить в неспокойное время и столкнуться с одной из самых больших трагедий нашего прошлого. Проект сложный по теме и имеет многослойную структуру. Но, как мне кажется, благодаря этой интимной интонации – что это истории наших семей, дедов и прадедов – у нас получилось избежать пафоса и создать по-настоящему трогательное произведение. Мне хочется верить, что теперь и у нас есть своя киносага, в духе “Двадцатого века“.

"І будуть люди" Пресс-служба СТБ

“FILM.UA Group вместе с телеканалом СТБ и агентством USAID, понимая важность этой темы, проделает большую работу для ее освещения. Наша цель – не просто обратить внимание зрителя к этому фильму, но и поднять на поверхность в общественном дискурсе вопрос истории, как индивидуальной, семейной, так и общенациональной“, - прокомментировала Полина Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA Group.

“К разработке экранизации романа Анатолия Димарова мы приступили больше 3 лет назад. Это был длинный путь, поскольку такие сложные и масштабные проекты требуют много времени и ресурсов. Важную роль в том, что зрители увидят сериал этой осенью, сыграла полученная нами господдержка. И мы очень благодарны нашим партнерам FILM.UA Group за проделанную работу по реализации этого большого проекта. Учитывая уровень романа “І будуть люди“ и тематику, которая в нем поднимается, мы верим, что экранизация станет важным телевизионным и культурным событием для нашей страны. А также станет толчком для того, чтобы книга Анатолия Димарова была опубликована еще раз и наконец-то стала доступной широкому кругу читателей“, - отметила управляющая директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

"І будуть люди" Пресс-служба СТБ

Сериал создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Режиссер: Аркадий Непиталюк

Продюсеры: Сергий Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко

Читай также: Рейтинг самых популярных сериалов в мире

Исполнительный продюсер: Валерия Ткачук

Оператор: Дмитрий Юриков

Авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по роману А. Димарова «І будуть люди»

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Катерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Напомним, ранее Юлия Санина рассекретила ТОП-3 любимых сериалов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.